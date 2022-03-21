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Avaí tenta a contratação de Aloísio "Boi Bandido"

Centroavante ex-Figueirense e São Paulo rescindiu seu acordo com o Guangzhou Evergrande-CHN no fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 19:22

Publicado em 21 de Março de 2022 às 19:22

O atacante brasileiro naturalizado chinês Aloísio, apelidado nos tempos em que atuava no futebol brasileiro de "Boi Bandido", estaria em negociações para reforçar a equipe do Avaí, publicou o jornalista Vagner Gaidzinski em seu canal no YouTube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão há maiores informações em relação ao status que estariam as conversas, sabendo-se apenas, até o momento, que a ideia de jogar novamente no Brasil agrada o atleta de 33 anos de idade. Por isso, o empresário do atleta, Eduardo Uram, chegou a não apenas ratificar a informação como também apontou que Aloísio "deu aval" para que as tratativas avancem.
Natural de Santa Catarina, mais precisamente do município de Araranguá (distante quase 220 quilômetros da capital, Florianópolis), Aloisio tem experiência no futebol do estado ao ter vestido a camisa justamente o arquirrival do Leão, o Figueirense, entre 2011 e 2012.
Após ganhar projeção no cenário nacional, ele ainda teve uma passagem marcante pelo São Paulo antes de iniciar sua longa trajetória no futebol da China. Foram sete anos defendendo, além do Guangzhou Evergrande, Shandong Taishan e Hebei FC em história que lhe rendeu o convite para defender a seleção local.
Depois de ter rescindido seu acordo com o Guangzhou em dezembro do ano passado, o Boi Bandido chegou a priorizar sua permanência no futebol da China. Entretanto, com a virada do ano, retornou a sua cidade natal e parece estar mais aberto a outros mercados.
Crédito: ArquivoPessoal

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