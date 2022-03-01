Avaí tem semana livre para evitar rebaixamento no estadual

Após voltar à elite do futebol nacional, o Avaí entrou em 2022 repleto de esperanças por um ano tranquilo e rentável financeiramente.

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O problema é que o time mostrou deficiências logo de cara e se complicou no Campeonato Catarinense.

Com 10 partidas disputadas, os comandados de Eduardo Barroca só venceram duas vezes e a zona de rebaixamento está perto.

Na 10ª colocação, o time tem a semana livre para chegar preparado e encarar o Hercílio Luz na Ressacada, no sábado.

Um novo revés e uma combinação de resultados, pode colocar o Leão na 2ª divisão do torneio estadual.