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futebol

Avaí tem semana livre para evitar rebaixamento no estadual

Leão não conseguiu embalar no Catarinense e luta pela sua sobrevivência na rodada final...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 11:37

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:37

Após voltar à elite do futebol nacional, o Avaí entrou em 2022 repleto de esperanças por um ano tranquilo e rentável financeiramente.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O problema é que o time mostrou deficiências logo de cara e se complicou no Campeonato Catarinense.
Com 10 partidas disputadas, os comandados de Eduardo Barroca só venceram duas vezes e a zona de rebaixamento está perto.
Na 10ª colocação, o time tem a semana livre para chegar preparado e encarar o Hercílio Luz na Ressacada, no sábado.
Um novo revés e uma combinação de resultados, pode colocar o Leão na 2ª divisão do torneio estadual.
Crédito: BarrocaemcoletivanoAvaí(Divulgação/Instagram/Avaí

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