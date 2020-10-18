Avaí tem atacante Rômulo testando positivo para coronavírus

O quinto caso recente de infecção por coronavírus foi detectado no Avaí. Trata-se do atacante Rômulo em diagnóstico confirmado oficialmente pela equipe catarinense nos seus canais de comunicação.
A equipe de Florianópolis antecipou que, desde o último sábado (17), Rômulo já apresentava sintomas que conduziram a equipe Azurra a atuar de maneira preventiva colocando o atleta em situação de isolamento. Em caráter oficial, o Avaí não chegou a confirmar a identidade dos outros três jogadores que testaram positivo para Covid-19 ou do integrante da comissão técnica na mesma situação. Porém, o portal NSC Total apurou que os atletas em questão seriam o zagueiro Eduardo Kunde além dos meio-campistas Leandrinho e Jean Martin.
Com isso, ele naturalmente se torna desfalque do técnico Geninho para o compromisso da próxima terça-feira (20) às 19h15 em Caxias do Sul diante do Juventude. Partida essa, aliás, que tem considerável grau de importância e peso na classificação por se tratar do embate entre o quinto e o sexto colocados na tabela da Série B onde o time gaúcho tem 24 pontos e o Avaí vem logo na sequência com 23 unidades.