Avaí tem a defesa menos vazada do Catarinense Sub-20 e goleiro analisa: 'É um conjunto'

Crédito: @ocancheiro

No domingo (3) o Avaí venceu mais uma partida no Catarinense Sub-20. Desta vez, o Leão da Ilha bateu o Brusque por 2 a 0 e manteve o status de defesa menos vazada do campeonato, com apenas um gol sofrido em quatro jogos. João Vitor, goleiro titular da equipe, falou sobre ser o goleiro do sistema defensivo com menos gols cedidos.Árabe comprou o Newcastle: veja os bilionários donos de clubes na Europa

- Ser a defesa mais vazada é um conjunto. Começa desde o atacante que faz a pressão lá na frente, até a minha defesa trabalhando para afastar a bola lá atrás. Eu também estou conseguindo ter o rendimento que todos esperam de mim e isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia, além da confiança que meus companheiros e a comissão técnica depositam em mim. - afirmou.

Até o momento, o Avaí está na segunda colocação do campeonato com quatro jogos, três vitórias e uma derrota, apenas um ponto atrás do Criciúma, líder da competição. A equipe azurra é a atual campeã do Catarinense Sub-20 e, por isso, espera-se uma pressão em defender o título. O goleiro da equipe falou sobre a busca pelo título.

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- A pressão sempre existe se tratando do Avaí e da camisa que nós carregamos. Somos os atuais campeões e defendemos as cores de um clube grande, tanto no cenário estadual, quanto no cenário nacional. Por isso, nós, jogadores do Avaí temos que estar acostumados com a cobrança , porque já convivemos com isso em todos os campeonatos e categorias. - exaltou o goleiro.