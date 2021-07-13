Avaí sofre, mas vence Confiança e engata quinto jogo seguido sem perder na Série B

Jogando na Ressacada na noite desta terça-feira (13) em confronto da 11ª rodada da Série B, o Avaí foi superior e conseguiu vencer o Confiança, ainda que tenha sofrido para isso. Marcos Serrato abriu o placar para os catarinenses, mas Daniel Penha deixou tudo igual em seguida. Contudo, o herói da noite foi Getúlio que, aos 45 minutos, recolocou o Leão na frente. A vitória deixa a equipe mais próxima do G-4, enquanto o Dragão se mantém perto da zona de rebaixamento.
Agora, as equipes voltam a campo no próximo final de semana em duelos válidos pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. Na sexta-feira (16), o Confiança recebe o Guarani, às 19h. Por outro lado, no sábado (17), o Avaí visita o Cruzeiro, às 16h30.
Início promissorOs primeiros 15 minutos se mostraram bastante intensos na Ressacada. Pelo lado do Avaí, a proposta se mostrava com trocas de passes e arremates de longe. João Lucas e Lourenço arriscaram de fora da área, com o meia levando mais perigo.
Por sua vez, com um esquema mostrando três zagueiros e cinco jogadores no setor de meio de campo, o Confiança buscou fazer valer a presença dos seus alas para ganhar superioridade na parte central do gramado. Em duas oportunidades, o Dragão conseguiu chegar à linha de fundo, mas sem sucesso no último passe.
Clima quente e equilíbrioA intensidade de lado a lado seguiu como grande marca da partida até os 30 minutos de bola rolando. Ambas equipes buscaram resolver rapidamente suas ações ofensivas, mas continuaram persistindo nos erros no último terço do campo.
Além da disputa com a bola rolando, os times também esquentaram o clima com ela parada. Nery Bareiro e Jonathan se desentenderam em cobrança de escanteio e foram amarelados. Como consequência, as faltas ficaram mais fortes após a confusão.
Defesa milagrosaO Avaí dominou as ações na reta final da primeira etapa. Chegando pelos lados do campo, o Leão começou a encontrar os espaços, mas teve, em sua maioria, tentativas travadas pela defesa.
A melhor oportunidade do 1° tempo veio aos 35 minutos. Diego Renan cobrou escanteio aberto, e Copete testou firme para o chão. Rafael Santos se esticou todo e evitou que a bola morresse no fundo das redes após pingar no gramado, levando o placar zerado para o intervalo.
Avaí volta melhorO início da etapa final foi todo do Avaí. Com a bola, a equipe catarinense conseguiu pressionar o adversário e criar algumas oportunidades. Dentro da área, Jonathan conseguiu ser acionado duas vezes, mas errou o alvo.
Pelos lados, o Leão foi muito agudo com a presença de Copete. Buscando as jogadas individuais, o colombiano levou trabalho à defesa adversária e chegou a arriscar um chute de longe que parou nas mãos de Rafael Santos.
Era para se consagrarApós tentar e criar chances de perigo com jogadas rápidas, o Avaí chegou outras duas vezes com a bola parada. Na primeira, Lourenço bateu uma falta próxima à área, mas viu a barreira desviar.
Pouco tempo depois, Valdívia, que havia acabado de entrar, pegou sobra de escanteio dentro da área e tentou um voleio. Entretanto, a bola saiu sem força e parou na defesa de Rafael Santos.
Não deu nem tempo de comemorarDepois de dominar os 30 minutos da etapa final, o Avaí finalmente chegou ao seu gol. Em ultrapassagem pelo lado direito, Diego Renan conseguiu tocar para a entrada da área. Marcos Serrato apareceu livre, chutou e contou com o desvio em Isaque para matar o goleiro Rafael Santos e abrir o placar.
No entanto, a vantagem e alegria dos catarinenses durou pouco. Aos 36 minutos, Daniel Penha ajeitou na entrada da área e emendou para o gol. A bola morreu no canto esquerdo de Glédson, que não conseguiu alcançar.
Brilha a estrela de GetúlioO gol obrigou o Avaí a continuar se lançando ao campo de ataque em busca da vitória. Enquanto isso, o Confiança voltou a se fechar. Pelo alto, Getúlio conseguiu completar cruzamento vindo de escanteio, mas mandou ao lado da meta adversária.
No entanto, aos 45 minutos, o centroavante não ficou no quase. Após receber de Marcos Serrato, Getúlio dominou e bateu rasteiro no canto esquerdo de Rafael, sem chances para o goleiro. Assim, coube à equipe se fechar e garantir a vitória por 2 a 1.
FICHA TÉCNICAAVAÍ 2 X 1 CONFIANÇALocal: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SCData/Horário: 13 de julho de 2021 (terça-feira), às 19hÁrbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)Gols: Marcos Serrato (32'/2°T) (1-0), Daniel Penha (36'/2°T) (1-1), Getúlio (45'/2°T)Cartões amarelos: Jonathan, Rafael Pereira, Lourenço, Bruno Silva (Avaí), Nery Bareiro, Jhemerson (Confiança)
AVAÍ: Glédson, Diego Renan (Iury, aos 48'/2°T), Rafael Pereira, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Wesley (Marcos Serrato, aos 17'/2°T) e Lourenço (Renato, aos 27'/2°T); Vinícius Leite (Valdívia, aos 17'/2°T), Copete e Jonathan (Getúlio, aos 27'/2°T). Técnico: Claudinei Oliveira.
CONFIANÇA: Rafael Santos, Nirley, Nery Bareiro e Isaque; Marcelinho, Seginho, Daniel Penha, Jhemerson (Neto Souza, aos 15'/2°T) e Luciano Juba; Neto Berola (Ítalo, aos 15'/2°T) e Gustavo Ramos (Alex Henrique, aos 32'/2°T). Técnico: Rodrigo Santana.