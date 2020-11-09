Avaí se reapresenta com boas notícias para Geninho

Após o empate com o Náutico na última rodada da Série B, o elenco do Avaí retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, no CFA.De olho no Paraná, rival da próxima sexta-feira, o técnico Geninho contou com os retornos de Rildo e Adryan, liberados pelo departamento médico.
Iury
Outra notícia positiva para a comissão técnica é o lateral-direito Iury. Após sofrer uma pancada no joelho, precisou deixar o campo mais cedo, porém deve retornar aos trabalhos ao longo da semana.
Após 20 jogos disputados, o Avaí aparece na 9ª colocação, com 27 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro time do G-4.