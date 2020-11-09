Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avaí se reapresenta com boas notícias para Geninho

Treinador começa a montar o time que encara o Paraná e vai contar com as voltas de Rildo e Adryan...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:20

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:20

Crédito: André Palma/Avaí
Após o empate com o Náutico na última rodada da Série B, o elenco do Avaí retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, no CFA.De olho no Paraná, rival da próxima sexta-feira, o técnico Geninho contou com os retornos de Rildo e Adryan, liberados pelo departamento médico.
Iury
Outra notícia positiva para a comissão técnica é o lateral-direito Iury. Após sofrer uma pancada no joelho, precisou deixar o campo mais cedo, porém deve retornar aos trabalhos ao longo da semana.
Após 20 jogos disputados, o Avaí aparece na 9ª colocação, com 27 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro time do G-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados