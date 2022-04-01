Avaí se aproxima do atacante Guilherme Bissoli

O Avaí está de olho na disputa do Campeonato Brasileiro e a diretoria quer reforços para compor o elenco de Eduardo Barroca.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

Nas últimas horas, Guilherme Bissoli, sem espaço no Athletico, encaminhou a sua chegada ao time do futebol catarinense.

Neste primeiro momento, Bissoli fica no Avaí por empréstimo e com a possibilidade de mostrar o seu valor dentro de campo.

Números

Durante a sua passagem pelo Athletico, Guilherme Bissoli disputou 65 jogos e anotou 15 gols pelo Furacão.