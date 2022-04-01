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futebol

Avaí se aproxima do atacante Guilherme Bissoli

Centroavante não faz parte dos planos do Athletico e vai defender as cores do Leão...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:04
O Avaí está de olho na disputa do Campeonato Brasileiro e a diretoria quer reforços para compor o elenco de Eduardo Barroca.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Nas últimas horas, Guilherme Bissoli, sem espaço no Athletico, encaminhou a sua chegada ao time do futebol catarinense.
Neste primeiro momento, Bissoli fica no Avaí por empréstimo e com a possibilidade de mostrar o seu valor dentro de campo.
Números
Durante a sua passagem pelo Athletico, Guilherme Bissoli disputou 65 jogos e anotou 15 gols pelo Furacão.
Crédito: Divulgação/Athletico-PR

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