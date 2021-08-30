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futebol

Avaí quer recuperação diante do Brusque

Leão não venceu nos últimos dois jogos e despencou na classificação da Série B...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 18:35
Crédito: Avaí foi superado nas rodadas passadas contra Coritiba e Vila Nova (Laysa Silva/Avaí F.C.
O momento no Avaí é de atenção. Após virar o turno da Série B na briga pela liderança, o time da Ressacada acumulou duas derrotas e despencou na classificação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com os tropeços contra Coritiba e Vila Nova, o Leão de Santa Catarina agora é o 8º colocado, com 33 pontos, dois a menos que o Botafogo, primeiro time do G-4.
Brusque
A ordem no elenco de Claudinei Oliveira é que o time mostre a sua evolução e volte a vencer na próxima sexta-feira, quando visita o Brusque.
Adversário Ideal
Apesar de encarar um rival local, o Avaí também aposta na recuperação por conta do momento vivido pelo Brusque, que não sabe o que é vencer nas últimas seis partidas.

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