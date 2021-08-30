Avaí quer recuperação diante do Brusque

Crédito: Avaí foi superado nas rodadas passadas contra Coritiba e Vila Nova (Laysa Silva/Avaí F.C.

O momento no Avaí é de atenção. Após virar o turno da Série B na briga pela liderança, o time da Ressacada acumulou duas derrotas e despencou na classificação.

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Com os tropeços contra Coritiba e Vila Nova, o Leão de Santa Catarina agora é o 8º colocado, com 33 pontos, dois a menos que o Botafogo, primeiro time do G-4.

Brusque

A ordem no elenco de Claudinei Oliveira é que o time mostre a sua evolução e volte a vencer na próxima sexta-feira, quando visita o Brusque.

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