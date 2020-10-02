Avaí quer embalar diante do CRB

Na noite desta sexta-feira, CRB e Avaí medem forças pela 13ª rodada da Série B, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no estádio Rei Pelé.Como chegam
Na 9ª posição do torneio, o CRB terá a primeira missão na temporada sem o atacante Léo Gamalho, que foi negociado com o futebol da Arábia. Agora, Marcelo Cabo e Cia terão que unir forças e retomar a regularidade, já que nas últimas cinco rodadas, a equipe venceu um jogo.
Após um momento complicado no torneio, o Avaí parece que começa a engrenar. Com duas vitórias seguidas, o Leão pode saltar de vez na classificação e quem sabe começar a sonhar com o G-4.
Prováveis Escalações:
CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Moacir e Diego Torres; Pablo Dyego (Magno Cruz), Luidy e Alisson Safira.
Avaí: Lucas Frigeri, Arnaldo, Rafael Pereira, Airton e João Lucas; Ralf, Jean, Pedro Castro, Renatinho, Rildo e Getúlio (Rômulo).