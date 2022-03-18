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futebol

Avaí precisa quebrar marca negativa diante do Brusque

Leão encarou o adversário em duas oportunidades e não conseguiu vencer ...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:41

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:41

Na tarde deste sábado, o Avaí entra em campo pelo Campeonato Catarinense e visita o Brusque, um dos times de melhor campanha do estadual.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
No primeiro encontro, o Leão empatou na Ressacada e agora precisa vencer na casa do rival para avançar no torneio e manter a defesa do título.
O problema é que o Brusque tem sido uma grande pedra no sapato do Avaí. Na fase de classificação, o Brusque venceu o Leão por 1 a 0. Ou seja, nos dois confrontos da temporada, o time de Eduardo Barroca não conseguiu vencer o rival.
Crédito: BrusquevenceuoAvaídentrodecasanafasedeclassificação(LucasGabrielCardoso/Brusque

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