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futebol

Avaí pode assumir a liderança do Brasileirão; veja o cenário

Leão precisa vencer o seu jogo e torce por tropeços do Corinthians e Santos...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:48
Após cinco rodadas disputadas do Brasileirão, a principal surpresa fica por conta do Avaí, que está na 3ª colocação.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Com um excelente aproveitamento na Ressacada, onde está com 100% de aproveitamento, o Leão pode dar um grande salto na classificação no domingo, quando encara o Juventude.
Com 10 pontos conquistados, o Avaí precisa vencer o seu jogo e torcer por derrotas de Corinthians e Santos.
No caso do Timão, o desafio é o Internacional, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Peixe visita o Goiás, na Serrinha.
Crédito: FredericoTadeu/AvaíF.C.

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