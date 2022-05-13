Avaí pode assumir a liderança do Brasileirão; veja o cenário

Após cinco rodadas disputadas do Brasileirão, a principal surpresa fica por conta do Avaí, que está na 3ª colocação.

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Com um excelente aproveitamento na Ressacada, onde está com 100% de aproveitamento, o Leão pode dar um grande salto na classificação no domingo, quando encara o Juventude.

Com 10 pontos conquistados, o Avaí precisa vencer o seu jogo e torcer por derrotas de Corinthians e Santos.

No caso do Timão, o desafio é o Internacional, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Peixe visita o Goiás, na Serrinha.