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futebol

Avaí pode abrir vantagem no G-4 da Série B

Se o CRB perder, o Leão pode abrir até mesmo seis pontos na zona de acesso...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 19:01
Crédito: Avaí venceu o Cruzeiro na rodada passada (Frederico Tadeu / Avai FC
Após vencer o Cruzeiro, o torcedor do Avaí já sente o cheiro de acesso e começa a fazer contas na reta final da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 53 pontos, o time comandado por Claudinei Oliveira está com três de vantagem em cima do CRB, primeiro time fora do G-4.
Nesta rodada, a vantagem entre eles pode ficar maior devido aos rivais. Enquanto o Galo encara o líder Coritiba, o Avaí mede forças contra o Operário-PR.
Caso os resultados ‘ideais’ ocorram, o Avaí pode abrir até seis pontos em cima do CRB e colocar um pé na elite do futebol nacional.
Jogos
CRB x Coritiba
Operário-PR x Avaí

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