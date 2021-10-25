Avaí pode abrir vantagem no G-4 da Série B

Crédito: Avaí venceu o Cruzeiro na rodada passada (Frederico Tadeu / Avai FC

Após vencer o Cruzeiro, o torcedor do Avaí já sente o cheiro de acesso e começa a fazer contas na reta final da Série B.

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Com 53 pontos, o time comandado por Claudinei Oliveira está com três de vantagem em cima do CRB, primeiro time fora do G-4.

Nesta rodada, a vantagem entre eles pode ficar maior devido aos rivais. Enquanto o Galo encara o líder Coritiba, o Avaí mede forças contra o Operário-PR.

Caso os resultados ‘ideais’ ocorram, o Avaí pode abrir até seis pontos em cima do CRB e colocar um pé na elite do futebol nacional.

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CRB x Coritiba