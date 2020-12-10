Avaí oficializa Claudinei Oliveira e treinador prega comprometimento com o elenco

Crédito: Divulgação/Avaí

Após a demissão de Geninho, a diretoria do Avaí trabalhou nos bastidores e confirmou a chegada de Claudinei Oliveira, que inicia a sua segunda passagem pelo time de Santa Catarina.Nesta quinta-feira, antes de viajar com o elenco para Campinas, onde encara a Ponte Preta, o novo comandante deu a sua primeira coletiva de imprensa e deixou claro que não vai se ‘esconder’.

‘Sinto-me como se estivesse voltando para casa. Eu estava ao lado de Campinas e poderia ter ficado lá. Fiz questão de vir, dar o treino hoje e já voltar para Campinas onde jogamos com a Ponte Preta. Eu poderia ficar na zona de conforto, não me comprometer. Mas o recado que quero passar é este comprometimento, botar a cara. Temos jogadores cansados do jogo de terça-feira. Então a gente precisa fazer algumas coisas diferentes, não dá para se omitir. Nem eu e nem os atletas’, declarou o treinador.

O desafio de Claudinei é grande. Diante de um time que não vence nos últimos cinco jogos, o treinador precisa resgatar a confiança e tentar brigar pelo acesso.