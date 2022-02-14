Avaí oficializa a contratação de Eduardo Barroca

Após a demissão de Claudinei Oliveira, o Avaí trabalhou rápido nos bastidores e anunciou a chegada de Eduardo Barroca, que estava livre no mercado.
O convite surgiu ao longo do fim de semana e foi firmado de maneira rápida na noite do último domingo, quando o Leão anunciou o acerto.
No clube de Santa Catarina, Eduardo Barroca chega com a missão de colocar ordem na casa e estabilizar o esquema de jogo da equipe.
O seu primeiro desafio é recuperar o time no estadual. Porém, a grande meta de Eduardo Barroca é manter o time na elite do futebol nacional.
Carreira
Aos 39 anos, Eduardo Barroca tem passagens por Botafogo, Vitória Coritiba e Atlético-GO. Além de trabalhos nas bases do Botafogo e Corinthians.