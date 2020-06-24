Avaí mostra importância da análise de desempenho na evolução do time

Crédito: André Palma/Avaí

Com a proximidade do mata-mata do Campeonato Catarinense, o elenco do Avaí intensifica os trabalhos diários e planeja uma volta aos gramados promissora, principalmente por conta da melhor campanha na fase de classificação.E MAIS:Lateral do Corinthians está na mira de clube de Berlusconi, diz agenteMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogarem na EuropaConheça os maiores goleiros da história do FlamengoUm dos motivos que enchem a equipe de esperança é o alinhamento de trabalho da comissão técnica com o departamento de inteligência do Leão, que buscou aprimorar o seu trabalho durante a pausa do futebol.

‘Aproveitamos para criar novos critérios e também atualizar os que já existiam. Assim, com o retorno das atividades, podemos municiar melhor a comissão técnica sobre a evolução da equipe’, afirmou Ricardo Henry, coordenador e analista de desempenho.

‘Nós quantificamos algumas questões durante as atividades e depois cruzamos com as imagens que temos do treinamento. Concluídas as anotações e analisado alguns detalhes, passamos para a comissão técnica avaliar a evolução da equipe’, contou Gabriel Dutra, analista de desempenho.

Calendário