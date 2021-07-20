Avaí mostra bom desempenho defensivo em recuperação na tabela

Após um início ruim de Série B, o Avaí se recuperou na classificação e agora o seu principal objetivo é entrar no G-4 da competição nacional.
Um dos motivos que animam o seu torcedor é o desempenho nos últimos seis jogos, quando venceu quatro e empatou dois.
Antes pressionado, Claudinei Oliveira resolveu fazer o feijão com arroz e na base da simplicidade elevou o nível da equipe.
Defesa
O sistema defensivo voltou a apresentar bons números nesta série invicta, o Leão passou três jogos em branco.
Agora, a expectativa é que o time mantenha o bom desempenho na defesa e conquiste outro resultado positivo.