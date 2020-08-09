Avaí joga melhor e começa Série B superando o Náutico

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Sem maiores percalços e sendo bem melhor que o Náutico, a estreia do Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro foi com vitória por 3 a 1 diante da equipe pernambucana em Florianópolis. Mais precisamente, no Estádio da Ressacada.

FORÇA AÉREA EM DIA

Apesar de vir jogando melhor e já ter forçado o goleiro Jefferson a fazer pelo menos duas defesas espetaculares com a bola no chão, Utilizar o levantamento na área adversária se mostrou a melhor opção para a equipe catarinense, sendo por meio desse recurso que o Avaí abriu uma confortável dianteira no marcador da Ressacada.

Enquanto o escanteio levantado por Valdívia e desviado por Rafael Pereira encontrou o uruguaio Gastón Rodríguez para marcar o primeiro, a zaga do Náutico não teve muita sorte com a bola batida novamente por Valdívia acertar a trave e voltar bem em cima de Carlão antes de balançar as redes contra o próprio patrimônio.

O QUE SERVE PRA UM...

Por ironia do futebol, foi exatamente usando ponto que foi tão maléfico na etapa inicial ao Timbu que, aos 22 da etapa complementar, o atacante Kieza aproveitou a bola bem batida de William Simões e deixou o marcador menos distante na Ressacada, 2 a 1.

AZZURRA SEGUIU MELHOR

O gol da equipe pernambucana pareceu mais um acaso do jogo do que efetivamente produto de merecimento pelo desempenho. Isso porque, mesmo estando a frente do marcador e tendo acabado de ver sua vantagem diminuída, o Leão seguiu melhor e levou bastante perigo com Gastón em três oportunidades. Em duas delas, o goleiro do Náutico levou a melhor e, na terceira, a zaga do Timbu evitou o pior lá atrás.