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futebol

Avaí joga melhor e começa Série B superando o Náutico

Dominante no confronto de ponta a ponta, equipe catarinense só não construiu marcador mais elástico em muito pela atuação do arqueiro Jefferson...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 21:00

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 21:00

Crédito: Reprodução/Premiere
Sem maiores percalços e sendo bem melhor que o Náutico, a estreia do Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro foi com vitória por 3 a 1 diante da equipe pernambucana em Florianópolis. Mais precisamente, no Estádio da Ressacada.
FORÇA AÉREA EM DIA
Apesar de vir jogando melhor e já ter forçado o goleiro Jefferson a fazer pelo menos duas defesas espetaculares com a bola no chão, Utilizar o levantamento na área adversária se mostrou a melhor opção para a equipe catarinense, sendo por meio desse recurso que o Avaí abriu uma confortável dianteira no marcador da Ressacada.
Enquanto o escanteio levantado por Valdívia e desviado por Rafael Pereira encontrou o uruguaio Gastón Rodríguez para marcar o primeiro, a zaga do Náutico não teve muita sorte com a bola batida novamente por Valdívia acertar a trave e voltar bem em cima de Carlão antes de balançar as redes contra o próprio patrimônio.
O QUE SERVE PRA UM...
Por ironia do futebol, foi exatamente usando ponto que foi tão maléfico na etapa inicial ao Timbu que, aos 22 da etapa complementar, o atacante Kieza aproveitou a bola bem batida de William Simões e deixou o marcador menos distante na Ressacada, 2 a 1.
AZZURRA SEGUIU MELHOR
O gol da equipe pernambucana pareceu mais um acaso do jogo do que efetivamente produto de merecimento pelo desempenho. Isso porque, mesmo estando a frente do marcador e tendo acabado de ver sua vantagem diminuída, o Leão seguiu melhor e levou bastante perigo com Gastón em três oportunidades. Em duas delas, o goleiro do Náutico levou a melhor e, na terceira, a zaga do Timbu evitou o pior lá atrás.
Dentro desse cenário, ainda houve tempo para que, nos acréscimos, os anfitriões marcassem mais um por intermédio de Gastón Rodríguez depois de uma bola longa de Lucas Frigeri onde o camisa 9 só carregou e bateu.

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