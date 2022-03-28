Avaí inicia a preparação do Campeonato Brasileiro

Acabou a folga no Avaí. Nesta segunda-feira, o elenco de Eduardo Barroca compareceu em peso ao treino para iniciar a preparação do Campeonato Brasileiro.
Fora do estadual e Copa do Brasil, o foco será no maior torneio nacional da temporada e a expectativa é alta no Leão.
Com espaço de duas semanas no calendário, Barroca quer aprimorar a parte técnica e tática dos atletas.
Estreia
O primeiro desafio no Brasileirão acontece diante do América-MG, em jogo com data a ser definida, na Ressacada.