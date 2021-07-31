Avaí fica no empate com Vitória e entra no G4 da Série B

Neste sábado (31), Avaí e Vitória ficaram no empate pela Série B. A partida foi movimentada, principalmente no primeiro tempo, com Copete e Bruno Oliveira sendo os destaques de cada lado. Mas, as equipes não conseguiram balançar as redes. Com o resultado, os catarinenses voltaram para o G4, agora com 26 pontos conquistados. Enquanto isso, os baianos estacionam na 15ª, com 13. Na próxima rodada, a equipe de Santa Catarina duela contra o CSA, fora de casa. Por outro lado, no meio de semana, o clube da Bahia busca reverter um placar de 3 x 0 contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Boas chances de gol e pedido de pênalti
Logo aos três minutos, Júnior Dutra apareceu bem na direita, tocou para Serrato. O volante soltou o pé em chute de fora da área e Lucas Arcanjo fez bela defesa. O jogo ficou bem aberto, com as equipes tendo oportunidades de abrir o placar, mas erros finais atrapalharam.
Ygor Cacatau arriscou arremate, a bola desviou na defesa e foi para escanteio. A resposta catarinense aconteceu logo depois de erro de saída de bola do Vitória, Dutra recuperou e cruzou para Copete, que dominou, bateu e obrigou Arcanjo a aparecer novamente.Van subiu na esquerda e encontrou Bispo, o volante dominou na área, girou, bate, mas para fora. Em seguida, Vinicius Leite quase marcou de falta para o Avaí, assim como Copete, de cabeça. Bruno Oliveira fez os baianos voltarem ao ataque com chute de longe. Aos 42', após tabela com Lourenço, Vinícius Leite foi derrubado na área e pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou.
Poucas chances de gol
Na volta do intervalo, o duelo ficou mais morno, mas aos 9 minutos houve uma boa oportunidade para os mandantes. Bruno Oliveira acionou Ygor Catatau, com perigo, e Glédson apareceu bem para afastar.
Em seguida a partida perdeu brilho, as equipes ficaram congestionadas no meio-campo e pouco produziram. O melhor jogador do Avaí na partida, Copete recebeu na esquerda e arriscou um belo chute de fora.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA 0x0 AVAÍLocal: Estádio do Barradão, Salvador-BAData/horário: 31 de julho de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)Assistente 1: Marcos Santos Vieira (AM)Assistente 2: Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)Quarto árbitro: Edvalter Marinho dos SantosAnalista de campo: Ademilton Piedade CarigeGols: Cartões amarelos:
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Van, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles e Bruno Oliveira (João Paulo 36'/2T); Guilherme Santos (Soares 35'/2T), Ygor Catatau (David 13'/2T) e Samuel. Técnico: Ramon Menezes.
AVAÍ: Glédson; Iury (Gustavo Modesto 41'/2T, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Marcos Serrato (Valdívia 14'/2T) e Lourenço (Wesley Soares 23'/2T); Vinicius Leite (Jonathan 24'/2T), Copete, Júnior Dutra (Getúlio 14'/2T). Técnico: Claudinei Oliveira.