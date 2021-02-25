Avaí estreia no Catarinense batendo sem sustos o Juventus-SC

Se o objetivo era começar bem o Campeonato Catarinense, o Avaí ao menos venceu seu primeiro compromisso batendo por 2 a 0 na Ressacada o Juventus-SC na noite dessa quarta-feira (24).
Na etapa inicial, o Avaí era quem tinha por mais tempo a bola nos pés, mas esbarrava no posicionamento defensivo bem postado do Moleque Travesso que, se não conseguia aplicar uma forma de jogo mais ágil na saída para os contra-ataques, ao menos conseguia segurar bem o ímpeto Azzurra.
Todavia, já na reta final da primeira etapa e apostando na bola levantada na área, o cruzamento vindo do lado esquerdo do ataque avaiano feito por Vinicius Leite encontrou Getúlio. O avante, livre, bateu de perna direta sem dar chance de defesa para Iago Hass.
Ainda nos primeiros minutos da etapa complementar, o tímido sistema de criação do Avaí começou a ser de real perigo para o gol de Iago Hass. Em duas vezes, Getúlio teve liberdade para bater em gol onde bateu pra fora uma e carimbou a trave na outra além do meio-campista Bruno Silva, em uma de suas características mais marcantes de chute de média distância, bateu forte e assustou a defesa juventina.
Na reta final da partida, quando as chances do Juventus já pareciam naturalmente mais reduzidas devido ao pouco tempo, um lance polêmico acabou resultando na expulsão do atacante Luccas Brasil. Na saída fora da área do goleiro Glédson, o avante do Moleque Travesso virou o corpo para evitar o choque frontal, porém acertou o braço no estômago do arqueiro do Avaí. Ato esse que, na visão do árbitro Diego da Costa Cidral, foi suficiente para aplicar a punição máxima diretamente.
E a vantagem numérica imediatamente impactou no aumento da dianteira do time Azzurra com o jovem Matheus Lucas botando nas redes. Recebendo passe no lado esquerdo, o avante dominou de perna direta e bateu rasteiro para superar Iago Hass e dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA AVAÍ x JUVENTUS-SC
Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 24/02/2021 - 20h30Árbitro: Diego da Costa CidralAssistentes: Alexandre Doraio e Carlos Alberto do AragãoCartões amarelos: Iury (AVA) / Cesinha (JUV)Cartões vermelhos: Luccas Brasil (JUV)
GOLS: Getúlio (41'/1°T) (1-0), Matheus Lucas (46'/2°T)
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
Glédson; Edílson (Felipe Santos, aos 41'/2°T), Alemão, Betão e Iury; Foguinho, Bruno Silva e Vinícius Leite (Matheus Lucas, aos 31'/2°T); Lourenço, Renato (Luan Silva, aos 41'/2°T) e Getúlio (Ronaldo Silva, aos 19'/2°T).
JUVENTUS-SC (Técnico: Raul Cabral)
Iago Hass; Genilson, Matheus Piauí, Wallinson e Cesinha; Matheus Claudino (Eric Di María, aos 14'/2°T), Tássio (Deivide, aos 40'/2°T), Allan, Diogo Dolem (Luccas Brasil, aos 36'/2°T) e Jeffinho (Roberto, aos 14'/2°T); Jô (Giovanni, no intervalo).