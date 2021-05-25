Avaí está pronto para a final do Campeonato Catarinense

O Avaí está definido para encarar a Chapecoense na decisão do estadual. Após vencer a ida, o time da Ressacada precisa do empate para ser campeão de Santa Catarina.
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A novidade é Marcos Serrato, que ficou fora do jogo em casa e foi relacionado para encarar a Chape, na Arena Condá, segundo o ge.
O que precisa?
Por vencer o primeiro duelo por 2 a 1, o Avaí pode empatar o confronto que garante a taça. Se perder por qualquer placar, o Catarinense fica com o Verdão do Oeste.
Provável Escalação: Glédson; Edilson, Betão, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Giovanni e Lourenço; Valdívia, Getúlio e Júnior Dutra.