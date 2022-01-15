Avaí encerra negociação com atacante Sassá

Chegou ao fim as negociações entre Avaí e o atacante Sassá, que já trabalhava com o elenco de Claudinei Oliveira.

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Livre no mercado, o atacante desembarcou em Santa Catarina e trabalhou nos bastidores para acertar um contrato de uma temporada.

Porém, algumas questões burocráticas travaram o acerto entre as partes e o Avaí desistiu de sacramentar a chegada de Sassá.

Em nota, o clube de Santa Cataria desejou sorte ao atleta na sequência da carreira:

O Avaí Futebol Clube informa que encerrou a negociação com o atleta Sassá. Ele estava em avaliação no clube durante os últimos dias e as partes envolvidas não convergiram para um acordo. O Avaí deseja sucesso ao Sassá em sua caminhada.

Confira a nota do staff do jogador:

Após alguns dias de negociações, o staff do atacante Sassá e o Avaí Futebol Clube não convergiram para um acordo e o jogador não assinará com o clube catarinense. Sassá permanece em preparação física e projeta uma grande temporada.