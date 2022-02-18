Avaí encara jejum de vitórias na temporada 2022

Contratado nesta semana, Eduardo Barroca tem como missão recuperar o bom momento do Avaí e equilibrar o time dentro das quatro linhas.

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Neste primeiro ato como treinador, Barroca precisa acabar com a seca de vitórias, que dura cinco partidas.

A última vez que o Avaí venceu um duelo foi no dia 29 de janeiro. Na ocasião, o Leão derrotou o Barra por 2 a 0.

Desde então, a equipe vem em queda livre e soma três derrotas e dois empates. A chance de acabar com a maré de azar é no sábado, quando o Leão encara o Concórdia.