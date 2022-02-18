Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avaí encara jejum de vitórias na temporada 2022

Leão da Ressacada não conseguiu vencer os últimos cinco compromissos...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 17:16
Contratado nesta semana, Eduardo Barroca tem como missão recuperar o bom momento do Avaí e equilibrar o time dentro das quatro linhas.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Neste primeiro ato como treinador, Barroca precisa acabar com a seca de vitórias, que dura cinco partidas.
A última vez que o Avaí venceu um duelo foi no dia 29 de janeiro. Na ocasião, o Leão derrotou o Barra por 2 a 0.
Desde então, a equipe vem em queda livre e soma três derrotas e dois empates. A chance de acabar com a maré de azar é no sábado, quando o Leão encara o Concórdia.
Crédito: (Foto:Divulgação/VitorForcellini/Joinville

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados