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futebol

Avaí e Londrina conquistam objetivos e fazem a festa no fim da Série B

Catarinenses conquitam a última vaga para a Série A, enquanto paranaenses conseguem se livrar do rebaixamento para a Série C. Confira o desfecho da competição...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 19:23

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:23

Como era de se esperar, a última rodada da Série B foi marcada pela emoção, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo na tabela. Quatro times brigavam pelo acesso, enquanto três equipes lutavam para permanecer na Série B.
O Avaí venceu o Sampaio Corrêa, de virada, por 2 a 1, e assegurou a última vaga para a Série A. O time catarinense empatou aos 35 minutos do segundo tempo com Valdívia e virou aos 43, com Renato, ambos saindo do banco de reservas. O resultado frustrou o CSA, que goleou o Brasil-RS por 4 a 0 e torcia por um tropeço do Avaí.
CRB e Guarani também chegaram na última rodada com chances de conquistar o acesso, porém ambos não dependiam das próprias forças. O time alagoano foi derrotado para o Operário-PR, por 2 a 1, no Germano Krüger. Já o Bugre empatou com o campeão Botafogo, em 2 a 2, no Nilton Santos, mesmo com um jogador a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo.
Além do Avaí e do campeão Botafogo, Goiás e Coritiba garantiram o acesso e vão disputar a Série A no ano que vem.
Festa pela permanência
Na parte de baixo, o Londrina foi quem festejou a permanência na Série B ao vencer o Vasco por 3 a 0. O resultado apenas não bastaria e após o apito final, os jogadores ficaram no gramado aguardando o fim da partida do Remo. A notícia do empate em 0 a 0 com o Confiança chegou e os jogadores e torcedores fizeram a festa no Estádio do Café.
O Vitória chegou com chances de se salvar na última rodada, mas acabou perdendo para o Vila Nova-GO, por 1 a 0, no Barradão. No entanto, mesmo se vencesse, estaria rebaixado. Além de Remo e Vitória, Confiança e Brasil-RS vão disputar a Série C em 2022.
Crédito: JogadoresdoLondrinafazemafestaapósnotíciadotropeçodoRemo-RicardoChicarelli/LondrinaEC.

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