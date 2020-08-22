Avaí e Cuiabá abrem o sábado da Série B

Crédito: Divulgação/São Paulo

A rodada de sábado da Série B começa a partir das 11h (Horário de Brasília) com o duelo entre Avaí e Cuiabá, marcado para o estádio da Ressacada, em Florianópolis.Como chegam

O Avaí chega para o duelo pressionado. Com um dos maiores investimentos da competição, o Leão não conseguiu se apresentar dentro de campo e chega com duas derrotas na conta. Agora, a ordem de Geninho e cia é dar um bico na crise e iniciar uma reação dentro de casa.

Por outro lado o Dourado chega empolgado. Na rodada passada, o Cuiabá levou a melhor diante do Confiança e entrou no G-4, zona que dá vaga à elite do futebol nacional.

Prováveis Escalações:

Avaí: Lucas Frigeri; Iury, Rafael Pereira, Betão, Victor Salinas e Capa; Ralf, Bruno Silva e Valdivia; Gastón Silva e Kelvin. Técnico: Geninho.