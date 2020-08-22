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futebol

Avaí e Cuiabá abrem o sábado da Série B

Leão e Dourado se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Ressacada...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 22:11

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 22:11
Crédito: Divulgação/São Paulo
A rodada de sábado da Série B começa a partir das 11h (Horário de Brasília) com o duelo entre Avaí e Cuiabá, marcado para o estádio da Ressacada, em Florianópolis.Como chegam
O Avaí chega para o duelo pressionado. Com um dos maiores investimentos da competição, o Leão não conseguiu se apresentar dentro de campo e chega com duas derrotas na conta. Agora, a ordem de Geninho e cia é dar um bico na crise e iniciar uma reação dentro de casa.
Por outro lado o Dourado chega empolgado. Na rodada passada, o Cuiabá levou a melhor diante do Confiança e entrou no G-4, zona que dá vaga à elite do futebol nacional.
Prováveis Escalações:
Avaí: Lucas Frigeri; Iury, Rafael Pereira, Betão, Victor Salinas e Capa; Ralf, Bruno Silva e Valdivia; Gastón Silva e Kelvin. Técnico: Geninho.
Cuiabá: João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis; Yago, Felipe Marques e Jenison. Técnico: Marcelo Chamusca.

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