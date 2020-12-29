Avaí e CRB abrem a 32ª rodada da Série B

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A 32ª rodada da Série B começa nesta terça-feira e o jogo que abre mais uma jornada é Avaí e CRB, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Ressacada.

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Como chegam

Após a chegada de Claudinei Oliveira, o Avaí conseguiu bons resultados, mas o revés diante do Figueirense deixou o time mais longe do G4, principal objetivo. Agora, a meta é se recuperar dentro de casa e sair com três pontos na conta.

Se o Leão sonha com o acesso, o CRB vive uma realidade diferente. Na 14ª colocação, com 37 pontos, o Galo está perto da zona de rebaixamento e precisa vencer de qualquer jeito.

Novidade

A principal novidade na escalação do CRB é Igor Cariús. Após cumprir suspensão, o lateral recupera o seu lugar no lado esquerdo.

Prováveis Escalações:

Avaí: Lucas Frigeri; Ramon Pereira, Betão, Alan Costa e Iury; Ralf, Pedro Castro e Valdivia; Getúlio, Vinícius Leite e Gastón Rodríguez. Técnico: Claudinei Oliveira.