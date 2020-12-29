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Avaí e CRB abrem a 32ª rodada da Série B

Leão e Galo abrem mais uma jornada do torneio nacional a partir das 17h15 (Horário de Brasília), na Ressacada...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 22:08

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 22:08

Crédito: Divulgação
A 32ª rodada da Série B começa nesta terça-feira e o jogo que abre mais uma jornada é Avaí e CRB, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Ressacada.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Como chegam
Após a chegada de Claudinei Oliveira, o Avaí conseguiu bons resultados, mas o revés diante do Figueirense deixou o time mais longe do G4, principal objetivo. Agora, a meta é se recuperar dentro de casa e sair com três pontos na conta.
Se o Leão sonha com o acesso, o CRB vive uma realidade diferente. Na 14ª colocação, com 37 pontos, o Galo está perto da zona de rebaixamento e precisa vencer de qualquer jeito.
Novidade
A principal novidade na escalação do CRB é Igor Cariús. Após cumprir suspensão, o lateral recupera o seu lugar no lado esquerdo.
Prováveis Escalações:
Avaí: Lucas Frigeri; Ramon Pereira, Betão, Alan Costa e Iury; Ralf, Pedro Castro e Valdivia; Getúlio, Vinícius Leite e Gastón Rodríguez. Técnico: Claudinei Oliveira.
CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Luidy (Régis), Pablo Dyego e Lucão. Técnico: Roberto Fernandes.

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