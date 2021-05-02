Avaí e Brusque ficam no empate sem gols no jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense

Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque

Avaí e Brusque ficaram no empate sem gols pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, no Estádio da Ressacada.A primeira etapa no Estádio da Ressacada foi de domínio dos donos da casa. Com boas oportunidades - principalmente nos pés de Giovanni e Lourenço - a equipe de Claudinei Oliveira só saiu com o zero no placar por conta da boa atuação do goleiro Dalberson.

Na etapa complementar os clubes seguiram buscando o ataque, mas ambos pararam nas finalizações erradas ou nas boas atuações dos goleiros Glédson e Dalberson.