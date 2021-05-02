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Avaí e Brusque ficam no empate sem gols no jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense

Em jogo aberto, as equipes até criaram mas não tiraram o zero do placar...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 18:56
Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque
Avaí e Brusque ficaram no empate sem gols pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, no Estádio da Ressacada.A primeira etapa no Estádio da Ressacada foi de domínio dos donos da casa. Com boas oportunidades - principalmente nos pés de Giovanni e Lourenço - a equipe de Claudinei Oliveira só saiu com o zero no placar por conta da boa atuação do goleiro Dalberson.
Na etapa complementar os clubes seguiram buscando o ataque, mas ambos pararam nas finalizações erradas ou nas boas atuações dos goleiros Glédson e Dalberson.
Após a disputa da primeira semifinal neste fim de semana, Avaí e Brusque voltarão a se enfrentar no próximo domingo (9), desta vez em jogo com o mando de campo do Brusque e que vai levar um dos clubes à final para enfrentar Chapecoense ou Marcílio Dias.

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