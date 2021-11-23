Avaí depende das próprias forças para subir

A última rodada da Série B acontece no fim de semana e o Avaí é um dos times que estão próximos de garantir uma vaga na elite.

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Com a vitória em cima do Náutico no fim de semana, o Leão sacramentou o seu lugar no G-4, o que deixa o time dependente das próprias forças.

Na rodada derradeira, o adversário é o Sampaio Corrêa, adversário que não aspira mais nada no torneio.

Com 61 pontos, o Avaí precisa vencer o seu jogo. Caso o time catarinense tropece, o Leão vai precisar torcer para que seus rivais diretos não somem pontos.