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futebol

Avaí depende das próprias forças para subir

Leão recebe o Sampaio Corrêa em casa e uma vitória garante o time na elite...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 21:26

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 21:26

A última rodada da Série B acontece no fim de semana e o Avaí é um dos times que estão próximos de garantir uma vaga na elite.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a vitória em cima do Náutico no fim de semana, o Leão sacramentou o seu lugar no G-4, o que deixa o time dependente das próprias forças.
Na rodada derradeira, o adversário é o Sampaio Corrêa, adversário que não aspira mais nada no torneio.
Com 61 pontos, o Avaí precisa vencer o seu jogo. Caso o time catarinense tropece, o Leão vai precisar torcer para que seus rivais diretos não somem pontos.
Crédito: Reprodução:Premiere

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