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futebol

Avaí depende das próprias forças para fechar o turno da Série B no G-4

Diante do Sampaio Corrêa, o Leão precisa vencer e atingir o seu principal objetivo no torneio nacional...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:30
Crédito: Avaí quer entrar no G4 da Série B (Laysa Silva/Avaí F.C.
No último fim de semana, o Avaí recebeu o Náutico na Ressacada e venceu por 2 a 0, resultado que deixou o Leão colado no G-4 da Série B, com 30 pontos.
+ Confira os resultados e notícias do mundo da bola no app do Lance
Agora, para fechar o turno do torneio nacional, o Avaí terá pela frente o Sampaio Corrêa, primeiro time da zona de acesso e que está empatado em pontos com o clube catarinense.
Para fechar o turno dentro do G-4 a conta é básica. O Avaí precisa vencer o seu jogo. Caso empate ou perca, o Leão encerra a primeira parte do torneio fora do seu principal objetivo.
Desempenho
Nas últimas cinco partidas, o Avaí aparece com uma vitória, uma derrota e três empates.

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