Avaí depende das próprias forças para fechar o turno da Série B no G-4

Crédito: Avaí quer entrar no G4 da Série B (Laysa Silva/Avaí F.C.

No último fim de semana, o Avaí recebeu o Náutico na Ressacada e venceu por 2 a 0, resultado que deixou o Leão colado no G-4 da Série B, com 30 pontos.

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Agora, para fechar o turno do torneio nacional, o Avaí terá pela frente o Sampaio Corrêa, primeiro time da zona de acesso e que está empatado em pontos com o clube catarinense.

Para fechar o turno dentro do G-4 a conta é básica. O Avaí precisa vencer o seu jogo. Caso empate ou perca, o Leão encerra a primeira parte do torneio fora do seu principal objetivo.

Desempenho