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futebol

Avaí cresce e ostenta invencibilidade na Série B; veja os números

Leão cresce na hora certa e agora busca cravar uma vaga nas quatro primeiras colocações...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 23:12

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:12

Crédito: Andre Palma Ribeiro / Avaí F.C.
A reta final da Série B se aproxima e o Avaí é um dos fortes candidatos a conquistar uma vaga na elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, a equipe comandada por Claudinei Oliveira visita o Confiança e tem a missão de manter o bom momento.
Desde o tropeço contra o Remo fora de casa, o time da Ressacada voltou a campo mais cinco vezes e conseguiu quatro vitórias. O único empate veio com a Ponte Preta, na rodada passada.
Veja os números da invencibilidade do Avaí:
5 jogos
4 vitórias
1 empate
8 gols marcados
3 gols sofridos

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