Avaí cresce e ostenta invencibilidade na Série B; veja os números

Crédito: Andre Palma Ribeiro / Avaí F.C.

A reta final da Série B se aproxima e o Avaí é um dos fortes candidatos a conquistar uma vaga na elite do futebol nacional.

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No fim de semana, a equipe comandada por Claudinei Oliveira visita o Confiança e tem a missão de manter o bom momento.

Desde o tropeço contra o Remo fora de casa, o time da Ressacada voltou a campo mais cinco vezes e conseguiu quatro vitórias. O único empate veio com a Ponte Preta, na rodada passada.

Veja os números da invencibilidade do Avaí:

5 jogos

4 vitórias

1 empate

8 gols marcados