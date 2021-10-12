Avaí cresce e ostenta invencibilidade na Série B; veja os números

A reta final da Série B se aproxima e o Avaí é um dos fortes candidatos a conquistar uma vaga na elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, a equipe comandada por Claudinei Oliveira visita o Confiança e tem a missão de manter o bom momento.
Desde o tropeço contra o Remo fora de casa, o time da Ressacada voltou a campo mais cinco vezes e conseguiu quatro vitórias. O único empate veio com a Ponte Preta, na rodada passada.
Veja os números da invencibilidade do Avaí:
5 jogos
4 vitórias
1 empate
8 gols marcados
3 gols sofridos