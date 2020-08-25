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futebol

Avaí confirma que, por lesão, zagueiro será baixa por dez dias

Problema muscular na região do adutor da perna esquerda tira Victor Sallinas de, pelo menos, dois jogos da equipe na Série B...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 12:18
Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí FC
Em meio ao momento de resultados ruins acumulados recentemente pelo Avaí, a notícia dada pelo chefe do departamento médico do clube, Dr. Luis Fernando Funchal, não é muito alentadora.
Isso porque o técnico Geninho não poderá contar, pelo menos nos próximos dez dias, com o zagueiro Victor Sallinas. O defensor, que foi substituído no primeiro tempo da derrota frente ao Cuiabá, teve confirmada via exames de imagem o problema no músculo adutor da perna esquerda.
A tendência é que o experiente Betão, nome escolhido para entrar na vaga de Victor, seja o escolhido para assumir o espaço na equipe titular que volta a campo na próxima sexta-feira (28).
O desafio será frente ao Oeste em confronto onde, pela impossibilidade da realização do jogo em Barueri por conta do estágio de transmissão da pandemia, acontece no Canindé às 19h15.

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