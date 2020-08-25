Avaí confirma que, por lesão, zagueiro será baixa por dez dias

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí FC

Em meio ao momento de resultados ruins acumulados recentemente pelo Avaí, a notícia dada pelo chefe do departamento médico do clube, Dr. Luis Fernando Funchal, não é muito alentadora.

Isso porque o técnico Geninho não poderá contar, pelo menos nos próximos dez dias, com o zagueiro Victor Sallinas. O defensor, que foi substituído no primeiro tempo da derrota frente ao Cuiabá, teve confirmada via exames de imagem o problema no músculo adutor da perna esquerda.

A tendência é que o experiente Betão, nome escolhido para entrar na vaga de Victor, seja o escolhido para assumir o espaço na equipe titular que volta a campo na próxima sexta-feira (28).