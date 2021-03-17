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futebol

Avaí confirma a chegada do volante Marcos Serrato

Meio-campista defendia as cores do Sport e agora incorpora o elenco de Claudinei Oliveira...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 22:35

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 22:35
Crédito: Leandro Boeira/Avaí
Nesta terça-feira, o Avaí confirmou a chegada do terceiro reforço para a temporada. Trata-se do volante Marcos Serrato, que estava no Sport.
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Após a concretização do acordo, o Leão divulgou a chegada nas redes sociais, o que significa que ele está apto a defender o time comandado por Claudinei Oliveira.
Aos 27 anos, Marcos Serrato coleciona passagens por Ponte Preta, Tupi, VIla Nova, Maringá, Ituano e CRB.
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Sport
Contratado pelo time da Ilha do Retiro em setembro do ano passado, Marcos Serrato disputou apenas cinco jogos.

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