Avaí confirma a chegada do volante Marcos Serrato

Crédito: Leandro Boeira/Avaí

Nesta terça-feira, o Avaí confirmou a chegada do terceiro reforço para a temporada. Trata-se do volante Marcos Serrato, que estava no Sport.

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Após a concretização do acordo, o Leão divulgou a chegada nas redes sociais, o que significa que ele está apto a defender o time comandado por Claudinei Oliveira.

Aos 27 anos, Marcos Serrato coleciona passagens por Ponte Preta, Tupi, VIla Nova, Maringá, Ituano e CRB.

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