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futebol

Avaí chega para confronto com o Vasco em meio a incômodo jejum

Última vez em que o Leão da Ressacada comemorou uma vitória na temporada 2021 foi no primeiro encontro da decisão estadual frente a Chapecoense...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 15:21

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:21

Crédito: Equipe vem de derrota em casa para o Brusque (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC
Se do lado do Vasco o espírito é de manter o bom momento iniciado com a vitória de virada na última rodada da Série B contra o Brasil de Pelotas, no Avaí a ideia é interromper um longo jejum que dura desde o último dia 23 de maio.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Na oportunidade, a equipe que já era dirigida pelo técnico Claudinei Oliveira abria a decisão do Catarinense contra a Chapecoense e, com uma vitória na ressacada por 2 a 1, pavimentou o caminho para a conquista do título estadual sacramentado com o 1 a 1 na Arena Condá.
Porém, do triunfo até o presente momento, o time Azzurra jogou outras seis vezes e viu o aproveitamento despencar para números da ordem de três empates e três derrotas. Sendo que uma das derrotas acabou custando a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico, em Curitiba, pela terceira fase.
Para Claudinei, um dos elementos que vem pesando para a equipe não conseguir desempenhar o suficiente para vencer é a larga sequência de partidas que tem desgastado em excesso seu plantel:
- A equipe, na minha opinião, achei meu time cansado. A gente vem em uma maratona de jogos importantes, e achei o time cansado em relação ao adversário. Quando você está cansado, você começa a errar. Temos que reconhecer. O Brusque tem um jogo muito físico, e quando você não está tão bem fisicamente, você sofre. Perdemos o Giovanni, pela questão contratual, perdemos o Serrato no intervalo. Tentamos construir, mas o adversário conseguiu mais do que queria. O desgaste pesou. Sabíamos que seríamos cobrados.

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