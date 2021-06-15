Avaí chega para confronto com o Vasco em meio a incômodo jejum

Crédito: Equipe vem de derrota em casa para o Brusque (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Se do lado do Vasco o espírito é de manter o bom momento iniciado com a vitória de virada na última rodada da Série B contra o Brasil de Pelotas, no Avaí a ideia é interromper um longo jejum que dura desde o último dia 23 de maio.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Na oportunidade, a equipe que já era dirigida pelo técnico Claudinei Oliveira abria a decisão do Catarinense contra a Chapecoense e, com uma vitória na ressacada por 2 a 1, pavimentou o caminho para a conquista do título estadual sacramentado com o 1 a 1 na Arena Condá.

Porém, do triunfo até o presente momento, o time Azzurra jogou outras seis vezes e viu o aproveitamento despencar para números da ordem de três empates e três derrotas. Sendo que uma das derrotas acabou custando a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico, em Curitiba, pela terceira fase.

Para Claudinei, um dos elementos que vem pesando para a equipe não conseguir desempenhar o suficiente para vencer é a larga sequência de partidas que tem desgastado em excesso seu plantel: