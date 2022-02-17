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futebol

Avaí aumenta série sem marcar gols na temporada

Nos últimos cinco duelos, o Leão da Ilha não conseguiu balançar a rede do adversário...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:32
O Avaí conheceu na noite da última quarta-feira mais uma derrota no Campeonato Catarinense. Desta vez, o algoz foi o Camboriú, que levou a melhor por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O placar negativo fez o Leão se afundar na crise e aumentar a série de resultados negativos para cinco jogos sem vencer.
Como se isso não fosse o bastante, o Avaí está o mesmo período sem balançar a rede. O último gol marcado pelo Leão ocorreu no dia 29 de janeiro, quando o time furou a defesa do Barra na vitória por 2 a 0.
Desde então, nos últimos cinco duelos, o Avaí não conseguiu balançar a rede e tem a chance de quebrar a marca negativa diante do Concórdia, no sábado.
Crédito: AlemãoeBrunoMotaemaçãonapartidaentreCamboriúxAvaí(Foto:TiagoWinter/CFC

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