Avaí aumenta série sem marcar gols na temporada

O Avaí conheceu na noite da última quarta-feira mais uma derrota no Campeonato Catarinense. Desta vez, o algoz foi o Camboriú, que levou a melhor por 1 a 0.

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O placar negativo fez o Leão se afundar na crise e aumentar a série de resultados negativos para cinco jogos sem vencer.

Como se isso não fosse o bastante, o Avaí está o mesmo período sem balançar a rede. O último gol marcado pelo Leão ocorreu no dia 29 de janeiro, quando o time furou a defesa do Barra na vitória por 2 a 0.

Desde então, nos últimos cinco duelos, o Avaí não conseguiu balançar a rede e tem a chance de quebrar a marca negativa diante do Concórdia, no sábado.