Avaí aumenta em mais de 45% o número de sócios torcedores em 2022

Na última segunda-feira, o Avaí Futebol Clube atingiu uma marca importante fora das quatro linhas: 10 mil sócios. Antes do jogo contra o Coritiba, onde a equipe venceu e chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro, a secretaria do clube anunciava a importante. No dia 1º de janeiro deste ano, o Avaí possuía em seus quadros 6.923 sócios ativos.

Com novos serviços aos associados, como a facilidade de atendimento virtual, a manutenção dos preços praticados desde 2019, Fan Fest em dias de jogos e a retirada da necessidade de pagamento de três mensalidades para retorno ao quadro social, o Avaí tem no fechamento desta matéria 10.175 associados, segundo a plataforma do programa de sócios do Leão Sempre Avaí. São mais de 3 mil novos sócios somente em 2022.

'Quando assumimos a gestão, colocamos como meta o aumento no número de sócios. Estamos felizes com o resultado até o momento. Mesmo com a campanha ruim no estadual, o torcedor entendeu os novos serviços e nos deu esse voto de confiança. Um aumento de 46,97% em apenas quatro meses de gestão nos deixa muito contentes e confiantes. Mas, também, aumenta a nossa responsabilidade em sempre buscar a melhora', comemora o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt.

O recorde do clube no número de associados é de 11.446, atingidos em 2009, quando o clube fez a melhor campanha de sua história na primeira divisão.

Para a Coordenadora de Relacionamento com o Torcedor, Kátia de Paula, o investimento do Avaí na qualidade do atendimento e nas opções também é um fator preponderante.

'Contratamos mais gente para trabalhar na secretaria e também expandimos os canais de atendimento. Assim que chegamos buscamos ao máximo tornar os serviços online para que o torcedor não precise vir à Ressacada para se tornar sócio ou resolver alguma pendência. Hoje, nem a carteirinha ele precisa vir pegar, basta acessar o cartão virtual no aplicativo Sempre Avaí', comenta.

A boa fase no Brasileirão, claro, tem sido um fator que impulsiona o aumento no número de associações. A ideia do clube é ter cada vez mais serviços e produtos de qualidade para que esse número seja afetado o mínimo possível em virtude dos resultados de campo.

'Inauguramos o Rooftop, que é um espaço exclusivo, bem como vamos expandir a Fan Fest para outros setores do estádio. Estamos revendo os serviços de bares e alimentação da Ressacada para buscar novos parceiros que elevem o nível do que servimos aqui. Queremos que, além de torcer pelo time e empurrá-lo às vitórias, o torcedor se sinta bem aqui e tenha os jogos do Leão como um produto agradável e que gere boas experiências', finaliza o presidente.