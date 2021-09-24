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futebol

Avaí anuncia a contratação do meio-campista Jadson

Jogador estava sem clube após encerrar antecipadamente seu vínculo recente com o Athletico-PR...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 11:45
Crédito: Jogador atuará pela primeira vez no futebol catarinense (Divulgação/Avaí
Querendo buscar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí anunciou um importante reforço nesta semana para o plantel: o meio-campista Jadson, nome que recentemente se desvinculou do Athletico-PR.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar dos 37 anos de idade e de uma vasta experiência no futebol, esta será a primeira vez que ele atuará por uma equipe de Santa Catarina. Tendo se profissionalizado no Athletico, ele rumou para a Europa onde ficou por sete anos no Shakhtar Donetsk antes de retornar ao Brasil para defender o São Paulo.
Mesmo em três anos tendo feito boas atuações, foi em sua transferência para o Corinthians que o meio-campista conquistou seus títulos mais importantes em solo nacional, caso das edições de 2015 (com protagonismo) e em 2017 do Campeonato Brasileiro.
Além dos clubes citados, Jadson também teve uma rápida passagem de um ano pelo futebol da China onde defendeu as cores do Tianjin Tianhai. Na época, a equipe contava com outros dois nomes conhecidos do público brasileiro: os atacantes Luis Fabiano (ex-São Paulo) e Geuvânio, atualmente na Chapecoense.
Pela questão do curto espaço de tempo, a tendência é que o jogador ainda não esteja disponível para o confronto deste sábado (25) onde o time Azzurra vai a Maceió enfrentar o CRB, quarto colocado com 44 pontos, apenas quatro a mais do que o Avaí, atualmente em sexto lugar.

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