Avaí anuncia a contratação do meio-campista Jadson

Crédito: Jogador atuará pela primeira vez no futebol catarinense (Divulgação/Avaí

Querendo buscar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí anunciou um importante reforço nesta semana para o plantel: o meio-campista Jadson, nome que recentemente se desvinculou do Athletico-PR.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar dos 37 anos de idade e de uma vasta experiência no futebol, esta será a primeira vez que ele atuará por uma equipe de Santa Catarina. Tendo se profissionalizado no Athletico, ele rumou para a Europa onde ficou por sete anos no Shakhtar Donetsk antes de retornar ao Brasil para defender o São Paulo.

Mesmo em três anos tendo feito boas atuações, foi em sua transferência para o Corinthians que o meio-campista conquistou seus títulos mais importantes em solo nacional, caso das edições de 2015 (com protagonismo) e em 2017 do Campeonato Brasileiro.

Além dos clubes citados, Jadson também teve uma rápida passagem de um ano pelo futebol da China onde defendeu as cores do Tianjin Tianhai. Na época, a equipe contava com outros dois nomes conhecidos do público brasileiro: os atacantes Luis Fabiano (ex-São Paulo) e Geuvânio, atualmente na Chapecoense.