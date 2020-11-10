Avaí anuncia a chegada do lateral-direito Edílson

O lateral-direito Edilson está de volta ao Avaí. Nesta terça-feira, o jogador foi anunciado pelo Leão e agora espera a regularização no BID para poder estrear.Após uma passagem sem brilho pelo Goiás, o atleta de 34 anos se desligou do Verdão e negociou com o time de Santa Catarina, que gosta de adquirir jogadores experientes na montagem do elenco.