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futebol

Avaí anuncia a chegada do lateral-direito Edílson

Aos 34 anos, o atleta inicia a sua segunda passagem pelo time de Santa Catarina...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 15:02

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:02

Crédito: Divulgação/Avaí
O lateral-direito Edilson está de volta ao Avaí. Nesta terça-feira, o jogador foi anunciado pelo Leão e agora espera a regularização no BID para poder estrear.Após uma passagem sem brilho pelo Goiás, o atleta de 34 anos se desligou do Verdão e negociou com o time de Santa Catarina, que gosta de adquirir jogadores experientes na montagem do elenco.
Retorno
Esta será a segunda vez que Edilson defende as cores do Avaí. A primeira aconteceu entre 2006 e 2007, quando disputou 20 jogos e anotou cinco gols.
Com vasta experiência em grandes clubes do país, o lateral-direito é uma das apostas da diretoria para reagir na Série B e brigar por uma vaga no G-4.

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