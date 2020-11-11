Avaí aguarda os últimos detalhes para anunciar o zagueiro Alemão

Crédito: Jamira Furlani/Avaí FC

Apesar do returno da Série B ter começado, a diretoria do Avaí permanece no mercado de transferências e tenta melhorar o elenco do técnico Geninho.Se o lateral-direito Edílson foi confirmado na última terça-feira, agora o Leão aguarda os últimos detalhes para anunciar o zagueiro Alemão, que estava no Al-Hazm, da Arábia.

Segundo a diretoria do Avaí, entre clube e jogador está tudo certo. Resta o ex-clube sacramentar algumas pendências burocráticas para oficializar a sua chegada.

Esta será a segunda passagem do zagueiro no Leão. Antes disso, ele defendeu o clube nas temporadas 2016, 2017 e 2018.

Treino