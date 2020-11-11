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Avaí aguarda os últimos detalhes para anunciar o zagueiro Alemão

Após encerrar a sua passagem na Arábia, o atleta será mais um reforço do Leão para jogar a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 15:36

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:36

Crédito: Jamira Furlani/Avaí FC
Apesar do returno da Série B ter começado, a diretoria do Avaí permanece no mercado de transferências e tenta melhorar o elenco do técnico Geninho.Se o lateral-direito Edílson foi confirmado na última terça-feira, agora o Leão aguarda os últimos detalhes para anunciar o zagueiro Alemão, que estava no Al-Hazm, da Arábia.
Segundo a diretoria do Avaí, entre clube e jogador está tudo certo. Resta o ex-clube sacramentar algumas pendências burocráticas para oficializar a sua chegada.
Esta será a segunda passagem do zagueiro no Leão. Antes disso, ele defendeu o clube nas temporadas 2016, 2017 e 2018.
Treino
Antes mesmo de ser anunciado, Alemão já treina com os novos companheiros e espera a sua regularização para estrear.

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