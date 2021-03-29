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futebol

Avaí acumula seca de vitórias no Catarinense

Desde a vitória contra o Figueirense, o Leão não conseguiu derrotar os últimos três adversários...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:55
Crédito: Guilherme Hahn/Futura Press
Um dos gigantes do futebol de Santa Catarina, o Avaí não vive um começo de temporada 2021 muito positivo. A última decepção foi contra o Próspera, quando ficou no empate por 1 a 1 pelo estadual.
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Em cinco partidas disputadas, o Leão saiu de campo com apenas duas vitórias e aparece na 7ª colocação, com 5 pontos conquistados.
O último triunfo aconteceu no clássico diante do Figueirense. Na ocasião, o Avaí derrotou o maior rival por 1 a 0, na Ressacada.
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Desde então, nos três jogos que disputou no Catarinense, a equipe azul de Florianópolis acumula duas derrotas (Chapecoense e Brusque) e um empate (Próspera).
Copa do Brasil
A situação só não está mais complicada por conta da Copa do Brasil. Em meio ao jejum do Catarinense, a equipe de Claudinei Oliveira bateu o Palmas pela vantagem mínima.

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