Avaí acumula seca de vitórias no Catarinense

Crédito: Guilherme Hahn/Futura Press

Um dos gigantes do futebol de Santa Catarina, o Avaí não vive um começo de temporada 2021 muito positivo. A última decepção foi contra o Próspera, quando ficou no empate por 1 a 1 pelo estadual.

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Em cinco partidas disputadas, o Leão saiu de campo com apenas duas vitórias e aparece na 7ª colocação, com 5 pontos conquistados.

O último triunfo aconteceu no clássico diante do Figueirense. Na ocasião, o Avaí derrotou o maior rival por 1 a 0, na Ressacada.

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Desde então, nos três jogos que disputou no Catarinense, a equipe azul de Florianópolis acumula duas derrotas (Chapecoense e Brusque) e um empate (Próspera).

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