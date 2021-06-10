futebol

Avaí acumula jejum de vitórias na temporada

Nos últimos cinco duelos, o Leão não conseguiu sair de campo com a vitória...
LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 09:44

Crédito: André Palma/Avaí
Na noite da última quarta-feira, o Avaí foi até a Arena da Baixada e acabou superado pelo Athletico por 1 a 0, placar que tirou a equipe da Copa do Brasil.
Apesar da queda para um clube da Série A, o sinal de alerta ligou na Ressacada por conta do jejum de vitórias, que alcançou a marca de cinco partidas.
Desde o triunfo na partida de ida do Catarinense, quando venceu a Chape por 2 a 1, o Avaí empatou três vezes e perdeu duas. Vale citar, que um dos empates foi considerado vitória, já que o time conquistou o estadual.
Calendário
O próximo desafio para o Leão quebrar a sequência negativa de vitórias acontece no fim de semana, quando encara o Brusque, na Ressacada.

