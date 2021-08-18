  • Auxiliares do São Paulo são suspensos pelo STJD por confusão em jogo contra o Flamengo
Alejandro Kohan e Juan Branda foram condenados a dois jogos de gancho por causa de uma confusão ocorrida em duelo no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileiro
...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 14:04

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu os auxiliares do São Paulo, Alejandro Kohan e Juan Branda, em dois jogos, por conta de uma confusão ocorrida na derrota do Tricolor para o Flamengo por 5 a 1, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O entrevero começou logo após o terceiro gol do Flamengo, quando o médico do Rubro-Negro, Marcio Tannure, fez gestos provocativos em direção ao banco do São Paulo, o que gerou reações do auxiliar físico Alejandro Kohan e do auxiliar técnico Juan Branda.
O trio foi expulso pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. A dupla são-paulina precisou ser contida pela equipe policial para sair de campo. Vale destacar que o São Paulo ainda pode recorrer ao Tribunal Pleno para tentar aliviar as penas aplicadas a Kohan e Branda. O Tricolor ainda não recorreu da decisão.
Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021
O elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e retoma os trabalhos nesta quinta, de olho no jogo contra o Sport, às 20h30, no próximo domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

