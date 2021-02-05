Auxiliar exalta poder de reação do Fortaleza em triunfo no Castelão

Crédito: Reprodução/Premiere

O Fortaleza respira aliviado nesta sexta-feira. Após sair em desvantagem contra o Coritiba, o Leão mostrou força e conseguiu sair com uma importante vitória que o deixa vivo na luta pela permanência na elite nacional.

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Após o triunfo, o auxiliar Luís Fernando Moraes, que substitui Enderson Moreira, vibrou com o poder de reação da sua equipe.

‘A vitória sempre te traz confiança. E da maneira que foi, saindo atrás do placar em casa, conseguimos reverter o resultado contra um adversário direto da gente, não resta dúvida que dá uma moral maior ao grupo. Mas eles estão conscientes de que falta muito. Com 38 pontos a gente não escapa. Precisamos continuar na mesma pegada e determinação’, declarou.

Com o triunfo, o Leão chegou aos 38 pontos e precisa de pelo menos mais duas vitórias para ficar na Série A.

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