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futebol

Auxiliar exalta poder de reação do Fortaleza em triunfo no Castelão

Leão saiu atrás do marcador, mas conseguiu forças para buscar o resultado e escapar do temido Z4...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:42

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:42

Crédito: Reprodução/Premiere
O Fortaleza respira aliviado nesta sexta-feira. Após sair em desvantagem contra o Coritiba, o Leão mostrou força e conseguiu sair com uma importante vitória que o deixa vivo na luta pela permanência na elite nacional.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
Após o triunfo, o auxiliar Luís Fernando Moraes, que substitui Enderson Moreira, vibrou com o poder de reação da sua equipe.
‘A vitória sempre te traz confiança. E da maneira que foi, saindo atrás do placar em casa, conseguimos reverter o resultado contra um adversário direto da gente, não resta dúvida que dá uma moral maior ao grupo. Mas eles estão conscientes de que falta muito. Com 38 pontos a gente não escapa. Precisamos continuar na mesma pegada e determinação’, declarou.
Com o triunfo, o Leão chegou aos 38 pontos e precisa de pelo menos mais duas vitórias para ficar na Série A.
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Na próxima rodada do Brasileirão, o Fortaleza volta a Arena Castelão para medir forças contra o Vasco da Gama.

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