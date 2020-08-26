Auxiliar do Sub-20 comenta experiência e vitória como interino do Goiás no clássico

Crédito: Divulgação/Goiás

O treinador Thiago Larghi foi anunciado recentemente como o substituto de Ney Franco no comando técnico do Goiás.

Entretanto, o novo técnico não pôde estrear e acompanhou de fora do gramado o clássico contra o Atlético-GO no último sábado (22). Assim, a responsabilidade de comandar o time à beira do campo ficou com Glauber Ramos, auxiliar da equipe Sub-20, em confronto onde o clube conquistou a primeira vitória na Série A de 2020 por 2 a 0.

Dentro desse contexto um tanto quanto inusitado, Glauber contou sobre a grande relevância dessa experiência para sua carreira:

- Ter a oportunidade de dirigir uma equipe profissional é muito bom, uma equipe de Série A no Brasileiro e clássico é algo que motiva. Mostra que estou no caminho a partir do momento que consigo transmitir minhas ideias e ser entendido pelos atletas que executaram muito bem durante o jogo. Me acrescenta confiança e mais um degrau que subo na minha carreira, continuarei em busca de conhecimento e aguardando novas oportunidades.

Com a vitória diante do rival, o Goiás chegou a quatro pontos na competição. A equipe tem um jogo a menos, por conta do adiamento da partida contra o São Paulo na primeira rodada.

Pensando justamente na relevância do triunfo para a campanha do Emeraldino na Série A, o auxiliar da categoria Sub-20 falou em "tranquilidade" para a próxima equipe técnica dirigida por Thiago Larghi.

- Creio que possa dar tranquilidade aos atletas e à nova comissão que chegou, pois pega um ambiente melhor, com confiança em alta - finalizou o profissional.