Auxiliar do Arsenal diz que time merecia resultado melhor e Guardiola concorda: 'Foram melhores'

Arsenal e Manchester City se enfrentaram neste sábado pelo Campeonato Inglês e os Citizens saíram com a vitória nos minutos finais de jogo. Após a partida, vencida por 2 a 1 pelos líderes, o auxiliar dos Gunners, Albert Stuivenberg, disse que a equipe merecia resultado melhor, discurso corroborado até por Pep Guaridiola.

+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito- Enfrentamos uma das melhores equipas do mundo e saímos daqui com zero pontos. Estamos muito frustrados, devíamos e merecíamos ter vencido. Sinceramente, acho que era pênalti a nosso favor, cometido sobre o Odegaard. Mas o que procuro é a consistência do VAR. Assim, é decepcionante - disse Albert Stuivenberg.

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- Eles foram melhores. Têm lutado nos últimos anos para estar no top-4, começaram mal esta temporada, mas, passo a passo, têm subido na classificação e têm mostrado um excelente nível. Não tivemos energia. Enfrentamos um rival que jogou há seis ou sete dias, enquanto nós estivemos em campo há dois - comentou Guardiola.