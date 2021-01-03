Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Auxiliar de Tuchel explica tensão entre técnico e Leonardo no PSG

Zsolt Low afirmou que a situação para Thomas Tuchel no clube era insustentável por Leonardo ter carta branca no PSG. Diferenças entre os dois eram grandes...

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 10:47
Crédito: Staff de Tuchel se surpreendeu com demissão em dezembro (Ronny HARTMANN / AFP
Zsolt Low, auxiliar do técnico Thomas Tuchel, afirmou que havia tensão entre o comandante da equipe e Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao portal “Nezmeti Sport”, o assistente revelou ter sido uma surpresa a demissão do staff após a goleada do gigante francês sobre o Strasbourg, mas que a situação era insustentável.- Quem acompanhava as notícias da equipe durante um tempo ouviu que havia uma tensão entre o diretor esportivo e o treinador nos últimos meses. O mercado não foi como nós gostaríamos com jogadores importantes deixando a equipe antes das partidas chaves de agosto. Isso gerou tensão entre vários dirigentes e o staff técnico. Eles (Leonardo e Tuchel) tinham ideias diferentes em muitas áreas e a diferença crescia com o tempo. Essa relação não era sustentável a longo prazo.
> Veja a tabela da Ligue 1
Com a saída do alemão, o clube francês correu para chegar em um acordo com Mauricio Pochettino e o técnico argentino foi apresentado no último sábado como novo comandante do PSG. O argentino inicia seu trabalho diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados