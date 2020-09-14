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futebol

Auxiliar de Sampaoli diz que escalação 'diferente' não foi confusa

Jorge Desio comandou o Atlético-MG no campo, pois o técnico argentino estava suspenso. Ele comentou que o time foi bem diante do Red Bull Bragantino...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 21:46
Crédito: Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
O torcedor do Atlético-MG ficou confuso quando viu a escalação do time com três laterais(Guga, Maílton e Guilherme Arana) e três zagueiros(Igor Rabello, Réver e Junior Alonso).
A montagem feita por Jorge Sampaoli se mostrou pouco efetiva no duelo contra o Red Bull Bragantino, mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre os paulistas no Mineirão, neste domingo, 13 de setembro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com Sampaoli suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota por 3 a 1 para o Santos, coube ao auxiliar Jorge Desio comandar o time no gramado. Segundo Desio, o time montado por Sampaoli não foi “confuso” e lutou bastante até o fim pela vitória sobre o Massa Bruta. Ele até afirmou que a equipe alvinegra não teve dificuldades na partida.
-Não foi um time confuso. Não tivemos muitas dificuldades. Tivemos um bom jogo. Chegamos muito ao gol adversário, tivemos um pênalti, muitos cruzamentos. Não é fácil fazer gol, mas o time lutou até o último minuto, o que é importante-disse Desio.
Sobre não usar Marrony no segundo tempo, apesar de cruzar 19 bolas na área do Bragantino, Desio tentou explicar que todo o elenco é importante para a equipe alvinegra.
-Todos os jogadores são importantes, mas tínhamos Sasha de referência. Conseguimos muitos cruzamentos, porque tanto Savarino, como Mailton e Arana conseguiram fazer. Um jogo importante e tivemos muitos cruzamentos, o que também é importante- completou.

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