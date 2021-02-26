Auxiliar de Renato fala sobre futuro do técnico: 'Ele quer ficar'

Na despedida do Grêmio do Brasileirão não teve Renato Gaúcho. Focado na decisão da Copa do Brasil, o treinador ficou em Porto Alegre com os jogadores titulares e viu o seu auxiliar, Alexandre Mendes, conduzir o time misto.

‘Não conversei sobre isso com o Renato, mas o desejo com certeza é de ficar. Estamos há quatro anos e meio na equipe, e todo ano nós carimbamos um título. Somos felizes no clube, porque somos muito bem tratados pela diretoria e pelo grupo de jogadores, então desejo nosso é permanecer. Os detalhes de acerto ou não é uma situação que acredito que vá ocorrer com certeza, mas estamos muito felizes aqui e a intenção é permanecer’, afirmou.