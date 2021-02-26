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Auxiliar de Renato fala sobre futuro do técnico: 'Ele quer ficar'

Alexandre Mendes entende as especulações, mas acredita que o amigo quer permanecer no Tricolor...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:01

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 01:01
Crédito: Time de Renato não vence há cinco jogos no Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na despedida do Grêmio do Brasileirão não teve Renato Gaúcho. Focado na decisão da Copa do Brasil, o treinador ficou em Porto Alegre com os jogadores titulares e viu o seu auxiliar, Alexandre Mendes, conduzir o time misto.
Na coletiva de imprensa, o resultado negativo ficou em segundo plano e o tema principal foi a permanência de Portaluppi.
‘Não conversei sobre isso com o Renato, mas o desejo com certeza é de ficar. Estamos há quatro anos e meio na equipe, e todo ano nós carimbamos um título. Somos felizes no clube, porque somos muito bem tratados pela diretoria e pelo grupo de jogadores, então desejo nosso é permanecer. Os detalhes de acerto ou não é uma situação que acredito que vá ocorrer com certeza, mas estamos muito felizes aqui e a intenção é permanecer’, afirmou.

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