Auxiliar de Crespo, Juan Branda, nega psicológico e desfalques como motivos para a derrota do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Após perder para o 4 de Julho, na Copa do Brasil, o São Paulo experienciou uma nova derrota, no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Goianiense, por 2 a 0, no último sábado (5). Após o jogo contra o Dragão, o auxiliar técnico Juan Branda, que substituiu Crespo na partida, comentou sobre a derrota e sobre os possíveis motivos que levaram ao resultado negativo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Para o jogo diante do Atlético Goianiense, o São Paulo contou com cinco desfalques importantes. O volante Luan, o meia Benítez e o ala Daniel Alves não foram relacionados para a partida por lesões, enquanto Arboleda e Liziero ficara de fora do jogo por serem convocados por sua seleções (Liziero para a seleção olímpica).

Para Branda, porém, isso não foi um problema, pois, segundo ele, todos os jogadores do elenco são importantes.

- Todos os atletas são importantes, e os que hoje iniciaram são os que temos e os que treinamos e são os que vão a campo, depois, os jogadores que não estão, quando estiverem. Mas, para nós, todos são importantes - comentou o auxiliar técnico.Na última terça-feira (1), o São Paulo perdeu para o 4 de Julho, do Piauí, time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, pela Copa do Brasil. O jogo foi um baque para a equipe paulista.

Questionado sobre o impacto da derrota diante do 4 de Julho sob o psicológico dos atletas e seus possíveis efeitos na atuação da equipe contra o Atlético-GO, o auxiliar de Hernán Crespo afastou a hipótese de que a partida da Copa do Brasil tenha influenciado na moral do elenco, afirmando que o time está mais motivado ainda para reverter a desvantagem.

- Estivemos falando com Hernán e, nos treinamentos, os atletas mostraram que o resultado do outro dia não influenciou nesta partida e estamos com muita vontade de reverter o resultado na terça-feira - afirmou Branda.