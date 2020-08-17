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Autuori exalta 'atitude competitiva' do Botafogo no início de Brasileiro, mas lamenta erros nas conclusões

Comandante vê o Alvinegro em um 'processo evolutivo' e destaca que atuação foi superior no empate em 0 a 0 com o Fortaleza: 'Tem um processo, estou muito satisfeito'...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 00:45

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 00:45

Crédito: 'Certamente haverá momentos de oscilação como em todos os processos', diz Autuori (Reprodução / Botafogo TV
O técnico Paulo Autuori viu aspectos positivos no início de caminhada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em entrevista divulgada pelo Botafogo TV no fim da noite de domingo, o comandante destacou a postura aguerrida no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, com o Castelão e projetou uma evolução da sua equipe.
- Enfrentamos equipes que têm um ano de trabalho ou mais (referindo-se a Bragantino e Fortaleza). São equipes bem com ideias claras. Gostei muito da atitude competitiva nos 2 jogos. Tecnicamente, hoje (domingo) estivemos melhores e, com a sequência de jogos, sei que vamos melhorar. Tem um processo. Estou muito satisfeito! - declarou.
Porém, Autuori apontou onde o Glorioso segue pecando em campo.
- Na hora de decidir, de preparar as jogadas, realmente, nós cometemos erros, as decisões não foram as mais adequadas. Mas a equipe finalizou bastante, fez um jogo com qualidade, saindo de trás, com triangulações, bola no chão... - e, em seguida, frisou:
- Estamos em um processo evolutivo. Queremos construir uma equipe consciente e consistente para que não haja um retrocesso. Certamente haverá momentos de oscilação como em todos os processos. Aos poucos, as coisas vão acontecer com espontaneidade - completou.
O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Nilton Santos, às 21h30.

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