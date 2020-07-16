Autoridades colocam 270 policiais nas ruas para conter possível festa do título do Real Madrid

O Real Madrid poderá ser campeão do Campeonato Espanhol se vencer o Villareal hoje. Por isso, as autoridades municipais estão atentas a possíveis concentrações na cidade, principalmente na Praça de Cibeles, onde o clube costuma festejar seus títulos.

Através da polícia municipal, a câmara vai colocar 120 agentes para monitorar o entorno da praça, que está vedada para evitar aglomerações. Além destes, outros 150 agentes estarão patrulhando outras ruas da cidade. - Estamos estudando a possibilidade de haver comemoração, mas temos de evitar a concentração de pessoas - disse Begoña Villacís, vice-presidente da câmara.