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Autoridades colocam 270 policiais nas ruas para conter possível festa do título do Real Madrid

Caso vença a partida de hoje, clube merengue conquistará o Campeonato Espanhol...
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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:27

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:27

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid poderá ser campeão do Campeonato Espanhol se vencer o Villareal hoje. Por isso, as autoridades municipais estão atentas a possíveis concentrações na cidade, principalmente na Praça de Cibeles, onde o clube costuma festejar seus títulos.
Através da polícia municipal, a câmara vai colocar 120 agentes para monitorar o entorno da praça, que está vedada para evitar aglomerações. Além destes, outros 150 agentes estarão patrulhando outras ruas da cidade. - Estamos estudando a possibilidade de haver comemoração, mas temos de evitar a concentração de pessoas - disse Begoña Villacís, vice-presidente da câmara.

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